هذه هي المفاجأة التي كشفت عنها التحقيقات في قضية مقتل "بائع السمك"

أخبارنا المغربية

أنهى قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة الاستنطاق التفصيلي للمعتقلين على ذمة مقتل "سمّاك الحسيمة" .

و قالت مصادر صحيفة أخبار اليوم، أن جميع المتهمين تشبثوا بالبراءة مع نفي تزوير محضر إتلاف أسماك الراحل محسن فكري.

في حين جاءت المفاجأة من عمال النظافة الثلاثة المتابعين بعدما أكدوا للقاضي أنهم سبق أن أتلفوا ثلاث مرات أسماكا عن طريق طحنها في شاحنة لنقل الأزبال، بعد المناداة عليهم من لدن السلطات، وأن المسطرة التي سبق أن اعتمدت هي نفسها التي جرت يوم 28 أكتوبر وانتهت بمفارقة "سماك الحسيمة" للحياة، حيث إن العملية تمت داخل مقر مفوضية الشرطة.