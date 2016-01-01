الفايسبوكيون يحددون هوية لصي الدار البيضاء ويطلقون حملة للإيقاع بهما

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أطلق مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى الإيقاع بلصين تم تداول فيديو لهما اليوم بعدما أقدما على سرقة أحد المواطنين.

هذا وقد تمكن النشطاء من تحديد هوية المجرمين إذ أكدوا أن الأمر يتعلق بالمدعوين "الجابوني" و "أوس" واللذين يسكنان بدرب الكبير بدرب السلطان، كما أكدت إحدى الصفحات أن المتهمين اشتهرا بالسرقة بالخطف عبر دراجة نارية يستعملانها.

للإشارة فإن أحد المواطنين كان قد طارد اللصين بسيارته وتمكن من التقاط صورة واضحة لهما.