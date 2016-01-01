الجيش المغربي يرفع جاهزيته إلى الدرجة القصوى في منطقة الكركرات لهذا السبب
أخبارنا المغربية
دفع ظهور زعيم جبهة البوليساريو على شواطئ المحيط الأطلسي، إلى عودة التوتر والإستنفار بمنطقة الكركرات الحدودية.
و قالت صحيفة القدس العربي أن كلا من المغرب وجبهة البوليساريو كثفا تواجدهما العسكري في منطقة الكركرات، حيث رفع الجيش المغربي جاهزيته إلى الدرجة القصوى بعد ظهور صور وأشرطة فيديو لزعيم الجبهة إبراهيم غالي في المحيط الأطلسي شمال لكويرة، ضمن ما تعتبره الجبهة تفقده للمقاتلين المتمركزين في المنطقة الفاصلة بين المغرب وموريتانيا في الصحراء المغربية.
و تابعت نفس الصحيفة أن هذا التطور يُخشى أن يتطور إلى ازمة في العلاقات المغربية الموريتانية ومواجهات مسلحة بين المغرب وجبهة البوليساريو، في وقت تتصاعد المواجهات السياسية بين المغرب والجبهة في القارة الافريقية، بعد التحرك المغربي الدبلوماسي المكثف الذي يقوده الملك محمد السادس بدول شرق افريقيا وطلب عودة المغرب للاتحاد الافريقي.
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