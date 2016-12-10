بالصور .. تفاصيل مؤلمة حول حادثة السير التي أودت بحياة 4 أشخاص من نفس العائلة

أخبارنا المغربية : طنجة

أفادت السلطات المحلية لولاية طنجة بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، صباح اليوم السبت، فيما أصيب شخص واحد بجروح طفيفة، على إثر حادثة سير نجمت عن اصطدام شاحنة كانت تسير بالطريق الرئيسية على مستوى شارع الجيش الملكي بسيارة خفيفة قادمة من أحد الأزقة.

و حسب مصادر "أخبارنا المغربية " ، فالضحايا الاربعة ينتمون لأسرة واحدة (ام و ابنتها و زوج ابنتها و ابنة صغيرة) تنحدر من مدينة المحمدية ، و كان أفراد الاسرة في طريقهم لميناء طنجة المتوسطي لاستقبال أخ الأم القادم من الديار الاوروبية.

و أوردت ذات المصادر ، أن الاقدار الالهية شاءت أن تنجو فتاة عشرينية من الحادث ، بعدما تخلفت عن السفر بسبب عملها باحدى مراكز الاتصال .

و تسبب لها الحادث المفجع في صدمة كبرى بعدما فقدت 4 من أفراد أسرتها دفعة واحدة .

وأوضحت السلطات المحلية أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثث الضحايا بمستودع الأموات بنفس المستشفى.

وأضافت المصادر ذاتها أنه قد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لكشف ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.



