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فاجعة...شخص ينحر والده وزوجة أخيه بأبي الجعد

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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فاجعة...شخص ينحر والده وزوجة أخيه بأبي الجعد

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

اهتزت مدينة أبي الجعد اليوم على وقع جريمة قتل بشعة ارتكبها "مسخوط الوالدين" في حق والده وزوجة أخيه قبل أن يحاول الفرار.

مصاطر محلية أكدت أن خلافات عائلية هي التي دفعت الابن إلى وضع حد لحياة والده الذي يبلغ من العمر 80 سنة  وزوجة أخيه، حيث تمكنت عناصر الأمن من اعتقاله بعد توصلها بإخبارية في الموضوع.

 
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