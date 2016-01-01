فاجعة...شخص ينحر والده وزوجة أخيه بأبي الجعد
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
اهتزت مدينة أبي الجعد اليوم على وقع جريمة قتل بشعة ارتكبها "مسخوط الوالدين" في حق والده وزوجة أخيه قبل أن يحاول الفرار.
مصاطر محلية أكدت أن خلافات عائلية هي التي دفعت الابن إلى وضع حد لحياة والده الذي يبلغ من العمر 80 سنة وزوجة أخيه، حيث تمكنت عناصر الأمن من اعتقاله بعد توصلها بإخبارية في الموضوع.
شاشة أخبارنا
حقيقة فتح إسبانيا لحدودها في وجه المغاربة بدون "فيزا" ..!!
أخبارنا المغربية : في خبر غريب، نشرت مواقع إعلامية مغربية ، أن الحكومة الإسبانية قررت إلغاء التأشيرة على جوازات السفر المغربية، وفتح الحدود في وجه المغاربة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟