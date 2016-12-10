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أخبارنا تكشف حقيقة "ولد مريشة" الذي ذبح والده و زوجة أخيه بأبي الجعد

بواسطة أخبارنا المغربية 43 دقيقة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

 

نورالدين ثلاج من خريبكة :

علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن الشخص الذي أقدم على وضع حد لحياة والده وزوجة أخيه، عشية اليوم السبت بمدينة أبي الجعد، بذبحهما معا، غادر السجن مؤخرا بعدما قضى عقوبة سجنية بتهمة قتل زوجته بعدما شك في خيانتها له.

الجاني الملقب بـ"ولد مريشة"، مباشرة بعد مغادرته لأسوار السجن، شرع في تأجيج الوضع وتعريض العائلة للتفكك بسبب سلوكاته المرفوضة بسبب تعاطيه للمخدرات كما أفادت مصادر الجريدة، حيث سبق له أن اعتقل بسبب المتاجرة في الممنوعات

وذهبت المصادر الجريدة أن إصراره على المطالبة بتقسيم تركة والدته المتوفية ورفض أفراد العائلة لمطلبه أجج نار الانتقام لديه، ليجهز اليوم على الوالد البالغ من العمر 80 سنة و زوجة شقيقه بمدية كبيرة ويرسل رجليه للريح.

الواقعة التي اهتزت لها مدينة أبي الجعد وخلفت استنكارا كبيرا في صفوف الساكنة، انتهت بتسليم الجاني لنفسه بعد فترة وجيزة من ارتكابه جريمته، حيث اعترف بالمنسوب إلي، في انتظار عرضه على أنظار محكمة الاستئناف بخريبكة.

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1 |
عابر سبيل
الاعدام لابد من الاعدام لو اعدموه المرة الاولى لما قتل ابوه و زوجة اخيه
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2016/12/10 - 09:00
2 | كرماوي
بوزبال
اقول دائما يجب إعدام كل من قتل نفسا القاتل يقتل وسالينا مكاين لاجمعيات عقوق الإنسان ولاهم يحزنون واش حنى نبقاو نتسناو هاد الجمعيات لي تتجيهم الأوامر من الخارج واش هاد الشي لي بغاو يدافعو على بوزبال باش يبقى يقتل ويشرد ويخرب بيوت عباد الله الدولة مغلبهاش الإرهاب وغلبوها لمشرملين وهاد هو لعجب مفهمنا والو حنى كنشوفو بوزبال تيقتل غير المزلوطين واما كروش لحرام راه عندهم جيوش لي تيحيوهم
مقبول مرفوض
7
تقرير كغير لائق 2016/12/10 - 09:06
3 | سعيد السوسي
اعادة الاحكام
لماذا نتبع القانون الوضعي و ننسى القانون الالاهي ، النفس بالنفس ،اي القاتل يجب ان يقتل ، المرجو اعدة النضر في الاحكام القضائية ، في الدول الاروبية مثلا محاولة القتل لا تقل عقوبتها عن خمسة عشرة سنة ، ماشي بحال هذو لي عندنا خارج من دارهوم هاز ساطورة واش هدا معول يلعب كاش كاش راه معول يقتل اذا عقوبته يجب ان لاتقل على عشر سنوات مشي شهرين
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/11 - 02:12
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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