أخبارنا تكشف حقيقة "ولد مريشة" الذي ذبح والده و زوجة أخيه بأبي الجعد

من الأرشيف

نورالدين ثلاج من خريبكة :

علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن الشخص الذي أقدم على وضع حد لحياة والده وزوجة أخيه، عشية اليوم السبت بمدينة أبي الجعد، بذبحهما معا، غادر السجن مؤخرا بعدما قضى عقوبة سجنية بتهمة قتل زوجته بعدما شك في خيانتها له.

الجاني الملقب بـ"ولد مريشة"، مباشرة بعد مغادرته لأسوار السجن، شرع في تأجيج الوضع وتعريض العائلة للتفكك بسبب سلوكاته المرفوضة بسبب تعاطيه للمخدرات كما أفادت مصادر الجريدة، حيث سبق له أن اعتقل بسبب المتاجرة في الممنوعات

وذهبت المصادر الجريدة أن إصراره على المطالبة بتقسيم تركة والدته المتوفية ورفض أفراد العائلة لمطلبه أجج نار الانتقام لديه، ليجهز اليوم على الوالد البالغ من العمر 80 سنة و زوجة شقيقه بمدية كبيرة ويرسل رجليه للريح.

الواقعة التي اهتزت لها مدينة أبي الجعد وخلفت استنكارا كبيرا في صفوف الساكنة، انتهت بتسليم الجاني لنفسه بعد فترة وجيزة من ارتكابه جريمته، حيث اعترف بالمنسوب إلي، في انتظار عرضه على أنظار محكمة الاستئناف بخريبكة.