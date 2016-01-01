اصطدام حافلتين ينهي حياة ثلاثيني بأبي الجعد
نورالدين ثلاج من خريبكة :
لقي شاب، في الثلاثين من عمره، مصرعه في حادثة سير مميتة، نتجت عن اصطدام حافلتين مساء الخميس 08 دجنبر 2016 وسط مدينة أبي الجعد.
وقالت مصادر أمنية، إن الحادث كان بسبب تهور أحد سائق إحدى الحافلتين، بعدما فقد السيطرة على المقود ليصطدم بثانية كانت تسير في الاتحاد المعاكس، ليتم دهس الشاب ووفاته على الفور.
وقد تم نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وظروفه.
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