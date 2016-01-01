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توقيف قاصر متلبسا بمحاولة السرقة نواحي سطات

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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توقيف قاصر متلبسا بمحاولة السرقة نواحي سطات

 

أخبارنا المغربية من سطات:

 

أوقفت فرقة الدرَّاجين التابعة لمفوضية الأمن بمدينة ابن احمد إقليم سطات، صباح أمس السبت 10 دجنبر، قاصرا  بتهمة السرقة الموصوفة.

وقال  مصدر أمني إن عناصر الفرقة تمكنوا، أثناء قيامهم بدورية، من إيقاف قاصر مبحوث عنه بموجب مذكرة محلية بتهمة سرقة أحد المنازل.

وأضاف ذات المصدر أن المتهم كان بصدد صعود سطح منزل الجيران وسرقة ملابسهم ثم يتوارى عن الأنظار حتى  يبيعها إلى جهات معينة .

وقد تم وضع المشتبه فيه  تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، ومحاولة الوصول للأشخاص الذين يشترون المسروقات وتقديمهم للعدالة .

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