رعب بمستشفى سانية الرمل بتطوان بعدما تبع شخص غريمه المصاب بسلاح أبيض إلى داخل المستعجلات

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر محلية بتطوان أن حالة من الرعب سادت قسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل أول أمس بعدما اقتحم أحد المنحرفين القسم بحثا عن غريمه الذي كان يخضع للعلاج تحت إشراف الأطر العاملة بالمستشفى.

وحسب ذات المصادر، فإن ممرضين كانوا يقومون بخياطة جرح غائر برأس أحد المواطنين تفاجؤوا بشخص في حالة هيجان يدخل الغرفة ويوجه ضربات قوية للمصاب، قبل أن يعتدي أيضا على أحد الأطباء ويلوذ بالفرار.

وأضافت المصادر أن المهاجم والضحية كانا قد دخلا في شجار دموي في الشارع نقل على إثره أحدهما إلى المستعجلات، فتبعه غريمه ليشفي غليله منه.

هذا وقد تم اعتقال المعتدي لحظات بعد ذلك من طرف عناصر الأمن التي حضرت فور توصلها بشكاية من إدارة المستشفى.