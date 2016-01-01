الرئيسية | حوادث وقضايا | رعب بمستشفى سانية الرمل بتطوان بعدما تبع شخص غريمه المصاب بسلاح أبيض إلى داخل المستعجلات

رعب بمستشفى سانية الرمل بتطوان بعدما تبع شخص غريمه المصاب بسلاح أبيض إلى داخل المستعجلات

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
رعب بمستشفى سانية الرمل بتطوان بعدما تبع شخص غريمه المصاب بسلاح أبيض إلى داخل المستعجلات

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر محلية بتطوان أن حالة من الرعب سادت قسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل أول أمس بعدما اقتحم أحد المنحرفين القسم بحثا عن غريمه الذي كان يخضع للعلاج تحت إشراف الأطر العاملة بالمستشفى.

وحسب ذات المصادر، فإن ممرضين كانوا يقومون بخياطة جرح غائر برأس أحد المواطنين تفاجؤوا بشخص في حالة هيجان يدخل الغرفة ويوجه ضربات قوية للمصاب، قبل أن يعتدي أيضا على أحد الأطباء ويلوذ بالفرار.

وأضافت المصادر أن المهاجم والضحية كانا قد دخلا في شجار دموي في الشارع نقل على إثره أحدهما إلى المستعجلات، فتبعه غريمه ليشفي غليله منه.

هذا وقد تم اعتقال المعتدي لحظات بعد ذلك من طرف عناصر الأمن التي حضرت فور توصلها بشكاية من إدارة المستشفى.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات