الطريق تحصد مزيدا من الأرواح، وهذا ما وقع بالجديدة
بواسطة 6 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
بعد الفاجعة الطرقية التي حصدت أمس أرواح 4 أفراد من عائلة واحدة بطنجة، شهد مقطع الطريق السيار الرابط بين الجديدة وأحد أولاد فرج زوال اليوم حادثة سير مروعة بعد تدحرج سيارة خفيفة كان على متنها 5 أشخاص.
وحسب مصادر من عين المكان، فإن سائق العربة فقد السيطرة على السيارة لتنقلب بشكل عنيف الشيء الذي أدى إلى وفاة راكبة في الحال وجرح الأخرين بشكل بليغ.
هذا وقد تم نقل المصابين بسرعة إلى قسم المستعجلات بالجديدة حيث أكدت مصادرنا أن إصابة بعضهم خطيرة جدا.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟