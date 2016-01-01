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الطريق تحصد مزيدا من الأرواح، وهذا ما وقع بالجديدة

بواسطة أخبارنا المغربية 6 دقيقة مضت
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الصورة من الأرشيف الصورة من الأرشيف

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

بعد الفاجعة الطرقية التي حصدت أمس أرواح 4 أفراد من عائلة واحدة بطنجة، شهد مقطع الطريق السيار الرابط بين الجديدة وأحد أولاد فرج زوال اليوم حادثة سير مروعة بعد تدحرج سيارة خفيفة كان على متنها 5 أشخاص.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن سائق العربة فقد السيطرة على السيارة لتنقلب بشكل عنيف الشيء الذي أدى إلى وفاة راكبة في الحال وجرح الأخرين بشكل بليغ.

هذا وقد تم نقل المصابين بسرعة إلى قسم المستعجلات بالجديدة حيث أكدت مصادرنا أن إصابة بعضهم خطيرة جدا.

 

 

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