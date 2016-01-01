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نقل عائلة مغربية مقيمة بإيطاليا بالكامل إلى المستعجلات بعد نجاتها بأعجوبة من الموت

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 30 دقيقة مضت
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نقل عائلة مغربية مقيمة بإيطاليا بالكامل إلى المستعجلات بعد نجاتها بأعجوبة من الموت

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

قالت وسائل إعلام إيطالية أن عائلة مغربية نجت من الموت بأعجوبة بعدما تعرض أفرادها للاختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون الناجم عن حطب التدفئة.

وأضاف المصدر أن أفراد العائلة وهم 7 أشخاص أصيبوا بالدوار فيما أغمي على البعض منهم ، حيث حضرت سيارات الإسعاف فور اتصال رب الأسرة بالنجدة وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى مدينة فيريس.

هذا ولازال أفراد العائلة يرقدون في المستشفى إلى حين تحسن حالتهم الصحية والتي قالت المصادر أنها مستقرة.

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