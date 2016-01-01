في واقعة مؤلمة...طفل يفارق الحياة بسبب مرمى ملعب

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر محلية بأكادير أن المستشفى الإقليمي بإنزكان استقبل أمس الأحد حالة طفل مصاب بشكل بليغ على مستوى رأسه بعدما تسبب انهيار أعمدة مرمى كرة القدم في إصابته.

وأضاف ذات المصدر أن الراحل كان يلعب رفقة أقرانه بأحد الدواوير لينهار المرمى فوق رأسه بعد اصطدام الكرة به الشيء الذي تسبب في إصابته بكسور خطيرة بالجمجمة عجلت بوفاته داخل قسم المستعجلات.