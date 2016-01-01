توقيف شخص للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات بطنجة
أخبارنا المغربية
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع أربع مذكرات بحث من أجل الاتجار في المخدرات القوية، كما أسفرت عمليات التفتيش بمنزله عن حجز 196 غراما من الكوكايين، و29 ألفا و150 درهما، وسيارتين وأجهزة إلكترونية وميزان كهربائي، بالإضافة إلى سيف من الحجم الكبير.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، من أجل قضايا المخدرات بجميع أنواعها.
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