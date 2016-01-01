شابة تضع حدا لحياتها ببن سليمان لسبب غير متوقع

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

استفاقت ساكنة أحد الدواوير المتاخمة لمدينة بن سليمان على وقع حادث مأساوي بعدما اكتشفت إحدى الأسر جثة ابنتها الشابة معلقة بحبل داخل مطبخ المنزل صيبحة عيد المواد النبوي.

مصادر محلية أكدت أن الحالة النفسية للمنتحرة ذات 22 سنة كانت جد متدهورة بسبب "توحيمة" كانت تشوه وجهها.

هذا وأضافت ذات المصادر أن الراحلة كانت تلح على والديها من أجل إجراء عملية تجميل تنهي معانتها إلا أن ضيق ذات اليد حال دون ذلك لتختار الشابة الانتحار شنقا على الحياة بتوحيمة على وجهها.