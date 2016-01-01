خاص : هذا ما وقع للزوج الجندي داخل الثكنة عندما سمع خبر مقتل والده وزوجته على يد شقيقه!
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
ذكرت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أنه مباشرة بعدما ارتكب سفاح أبي الجعد جريمته النكراء في حق والده وزوجة شقيقه ، جرى اخبار زوجها بالخبر ، حيث تعرض لأزمة نفسية حادة داخل الثكنة التي يعمل بها كجندي بالاقاليم الجنوبية ، وعمل بعض الجنود على مواساته في مصيبته ، إلى أن تقبل الخبر المفجع ، ليغادر الزوج المكلوم إلى مدينة أبي الجعد من أجل حضور تأبين زوجته وأبيه .
هذا واهتزت أبي الجعد السبت الماضي على وقع جريمة بشعة اقترفها الابن السفاح في حق والده وزوجة أخيه ، حيث وجه لهما طعنات بواسطة مدية ، ثم سلم نفسه لرجال الأمن.
الجاني غادر مؤخرا السجن بعدما قضى عقوبة حبسية بسبب قتله لزوجته بعدما شك في خيانتها له ، فعاد من جديد لنزعته الاجرامية واقترف هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني ، حيث وضع حدا لوالده الثمانيني ،ولزوجة شقيقه العشرينية .
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