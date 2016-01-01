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اعتقال قاصر بعد ابتزازه لمراهقات البيضاء بصورهن الإباحية

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
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اعتقال قاصر بعد ابتزازه لمراهقات البيضاء بصورهن الإباحية

أخبارنا المغربية ــ الدارالبيضاء

تعرض قاصر للاعتقال من طرف المصالح الأمنية بالدار البيضاء، حيث تمت إحالته على الغرفة الجنحية، و ذلك بعد تورطه بنشر صور إباحية على موقع الفايسبوك لتلميذات بالعاصمة الاقتصادية.

و تفجرت القضية، بعد لجوء أسرة ضحية إلى وضع شكاية، أسفر البحث فيها عن توقيف المتهم، وحجز حواسيب وهواتف، تم استغلالها في التشهير بتلميذات على الصفحة الفايسبوكية.

و تابعت النيابة العامة المتهم بتهم حيازة صور خليعة والتقاطها، والتهديد والابتزاز وحيازة صور خليعة وتوزيعها.

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