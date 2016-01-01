الدعارة و التخابر مع جهات أجنبية يطيحان بمسؤول دركي بالمنطقة الشرقية

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أمر القائد الجهوي للدرك الملكي بالمنطقة الشرقية، نهاية الأسبوع الماضي، بوضع قائد سرية رهن الاعتقال الإداري المنظم بقواعد النظام العسكري إلى حين الانتهاء من التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه وإغلاق مسطرة الاستماع إلى شهود حضروا أحداث عربدة وسكر علني ودعارة وتخابر مع جهات أجنبية كان بطلها الدركي برتبة "أجودان" .

و وفق صحيفة الصباح، فقد ضربت قيادة الدرك الملكي طوقا من السرية على قرار الاعتقال إلى حين تسرب أخبار موثوقة عن تورط قائد سرية بني شيكر في أفعال سكر وعربدة وعدم احترام الضوابط المهنية أثناء وجوده في علبة ليلية في فندق مشهور بالناظور، وبعد ذلك في منزله ببني شيكر، حيث وجد في حالة سكر ومعه فتاة تربطها علاقة “مشبوهة” مع مسؤول أمني إسباني.