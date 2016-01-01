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و يستمر مسلسل الانتحارات : عشريني يلقي بنفسه من الطابق الخامس بتمارة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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و يستمر مسلسل الانتحارات : عشريني يلقي بنفسه من الطابق الخامس بتمارة

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

اهتز حي مشروع النصر بمدينة تمارة ليلة أمس الثلاثاء على وقع انتحار شاب في العشرينيات من عمره ، ألقى بنفسه من الطابق الخامس ، لفظ إثرها أنفاسه الأخيرة ، وسط ذهول من حضر الحادث ، حيث جرى نقل الهالك إلى قسم الأموات من أجل إخضاعه للطب الشرعي ، لمعرفة أسباب وفاته .

و لحدود الساعة ، لا زالت أسباب هذه الانتحار مجهولة تماما ، في انتظار ما ستفرز عنه التحقيقات التي تباشرها مصالح الأمن بالمدينة . 

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