السيبة : تسريب شريط " فيديو " يفضح واقعة اغتصاب ثلاثة مجرمين لقاصر

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

وقائع مثيرة تلك التي كشفها تحقيق رجال أمن المحمدية ، بعد توصلهم بشكاية من لدن عائلة قاصر جرى اغتصابه من طرف ثلاث شبان داخل شقة معدة للكراء .

وبحسب مصادرنا الخاصة ، فقد عمد الجناة إلى استدراج الطفل القاصر إلى الشقة المذكورة سالفا ، و تناوبوا تباعا على اغتصابه ، موثقين العملية عبر شريط فيديو ، استعملوه كورقة ضغط من أجل تنيه عن الإبلاغ عنهم ، وأيضا من أجل ابتزازه لتكرار عملية الاغتصاب ، قبل أن يتسرب الشريط المعلومة إلى شخص مقرب من العائلة ، أخبر أثرها والدي الطفل بما وقع ، حيث تقدمت العائلة بشكاية ، هرع بموجبها رجال الأمن إلى اعتقال الجناة وتقديمهم إلى العدالة .