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ابتدائية العيون تشرع في محاكمة انفصاليين اعتدوا بشكل وحشي على شرطي، وهذا ما قررته

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 36 دقيقة مضت
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الصورة من الأرشيف الصورة من الأرشيف

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

انطلقت اليوم الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بالعيون أطوار محاكمة 3 من انفصاليي الداخل الذين تورطوا في الاعتداء بشكل وحشي على رجل أمن كان يزاول عمله بالشارع العام.

القاضي قرر اليوم تأجيل النظر في القضية إلى غاية جلسة 21 من الشهر الحالي من أجل إعطاء مهلة زمنية للدفاع .

للإشارة فإن المتهمين تذرعوا بكونهم يرفضون الجنسية المغربية لتبرير اعتدائهم الشنيع على رجل الأمن والذي أصيب بجروح بليغة على مستوى الرأس.

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1 | الكشامي عبدالرحمان
العدالة
وما العيب في دلك اد ارادو دلك فلهم الاختيار ومرحبا بطلبهم لاكن عن أية جنسية يبحثون في نظري المتواضع اعطوهم جنسية. .سجن عكاشة وبالمؤبد. والأعمال الشاقة. شبعو خبز ولقاو كل شيء موجود الم يسمعو أن الجزائريبين رغم كل تروات البلاد الهائلة يأكلون من الزبالة ويحكمهم حاكم معاق دهنيا وبدنيا. وهل يعقل أن يضرب رجل الأمن نحن في حاجة إلى أحكام عادلة والمجرم ياخد جزاءه
مقبول مرفوض
14
تقرير كغير لائق 2016/12/14 - 07:07
2 | مريريكشي
المؤبد في حقهم
ما دام هؤلاء اعتدوا على رجل أمن ورافضين الجنسية المغربية، يجب معاقبتهم بالاعتداء على رجل أمن أثناء مزاولة عمله، والخيانة الكبرى
مقبول مرفوض
12
تقرير كغير لائق 2016/12/15 - 12:12
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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