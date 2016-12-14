ابتدائية العيون تشرع في محاكمة انفصاليين اعتدوا بشكل وحشي على شرطي، وهذا ما قررته

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أخبارنا المغربية : العربي المرضي

انطلقت اليوم الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بالعيون أطوار محاكمة 3 من انفصاليي الداخل الذين تورطوا في الاعتداء بشكل وحشي على رجل أمن كان يزاول عمله بالشارع العام.

القاضي قرر اليوم تأجيل النظر في القضية إلى غاية جلسة 21 من الشهر الحالي من أجل إعطاء مهلة زمنية للدفاع .

للإشارة فإن المتهمين تذرعوا بكونهم يرفضون الجنسية المغربية لتبرير اعتدائهم الشنيع على رجل الأمن والذي أصيب بجروح بليغة على مستوى الرأس.