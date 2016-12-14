ابتدائية العيون تشرع في محاكمة انفصاليين اعتدوا بشكل وحشي على شرطي، وهذا ما قررته
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
انطلقت اليوم الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بالعيون أطوار محاكمة 3 من انفصاليي الداخل الذين تورطوا في الاعتداء بشكل وحشي على رجل أمن كان يزاول عمله بالشارع العام.
القاضي قرر اليوم تأجيل النظر في القضية إلى غاية جلسة 21 من الشهر الحالي من أجل إعطاء مهلة زمنية للدفاع .
للإشارة فإن المتهمين تذرعوا بكونهم يرفضون الجنسية المغربية لتبرير اعتدائهم الشنيع على رجل الأمن والذي أصيب بجروح بليغة على مستوى الرأس.
شاشة أخبارنا
صاحب مطعم سوري بالرباط يوثق أكبر فضيحة للمغاربة في ذكرى المولد النبوي
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي ، قرر صاحب مطعم من أصل سوري ، حديث العهد بالرباط ، تقديم وجبات " ... تفاصيل أكثر
- ابتداء من الغد، عودة التساقطات المطرية والثلجية لأجواء المملكة وهذه هي المناطق المعنية
- ردو البال لأولادكم : فتاة تروي كيف تسببت " الماسونية " في انتحار صديقة لها رفضت الخضوع لأوامر الشيطان
- ألمانيا: القبض على الرجل الذي ركل محجبة من فوق درج مترو
- صرخة مواطن : فينك يا عامل الإقليم لي بارك في البيرو ديالك و كتخلص من فلوس الشعب .. شوفو آش كتاكلو يا المغاربة (الفيديو)
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (2 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟