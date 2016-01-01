اعتقالات وإصابة مسؤول أمني بشكل بليغ خلال احتجاج رجال الشرطة المطرودين بالرباط

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر مطلعة أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من رجال الشرطة المتدربين المطرودين بشارع محمد الخامس بالرباط عرفت اشتباكات بين المحتجين والقوات العمومية مما ترتب عنها مجموعة من الإصابة .

وأضافت مصادرنا أن مسؤولا أمنيا رفيعا بولاية أمن الرباط أصيب بشكل بليغ على مستوى اليد خلال عملية تفريق المظاهرة ليتم نقله على الفور إلى قسم المستعجلات.

هذا وقد تم اعتقال 8 مشاركين في الاحتجاج وجرى نقلهم إلى مقر ولاية الأمن للتحقيق معهم حول الحادث.