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إصابة عشرات المسافرين بإصابات متفاوتة الخطورة في حادثة سير خطيرة قرب أبي الجعد

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 12 دقيقة مضت
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إصابة عشرات المسافرين بإصابات متفاوتة الخطورة في حادثة سير خطيرة قرب أبي الجعد

 

أصيب حوالي 58 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، زوال اليوم الأربعاء، على الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين مدينتي خنيفرة وأبي الجعد.

وذكر مصدر من السلطات المحلية أن الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة الواحدة من زوال اليوم على مستوى منطقة (الكرار) التابعة للجماعة القروية بني زرنتل بدائرة أبي الجعد، نجمت عن انقلاب حافلة للركاب كانت قادمة من مدينة خنيفرة في اتجاه مدينة أبي الجعد، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من ركاب الحافلة منهم مصابين بإصابات بليغة.

وأضاف المصدر ذاته أن تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي محمد السادس بأبي الجعد والمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل المصابين بجروح وإصابات بليغة وحرجة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء .

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