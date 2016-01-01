مراهقة مغربية بإيطاليا تزج بوالديها في السجن بسبب " هاتف " و هذا الحكم الصادر في حقهما

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

أفادت مصادر إعلامية أن محكمة مدينة " ترينتو " الإيطالية ، قد أدانت زوجين مغربيين، بثمانية أشهر سجنا نافذا ، لاتهامهما بتعنيف ابنتهما جسديا ، و سوء معاملتهما لها.

وحسب ذات المصادر ، فقد تقدمت ابنة الزوجين المغربيين بشكاية في حقهما قبل سنتين ، بعد أن ساءت علاقتها بوالديها، متهمة إياهما بممارسة العنف الجسدي والمعنوي عليها، حيث ادعت أنهما قاما بتكسير أحد أصابعها وتهديدها بإرجاعها إلى المغرب.

وكان رفضهما شراء الهاتف الذي كانت تود هذه الابنة الحصول عليه بسبب الوضعية المادية المزرية ، سببا في توجهها بشكاية لدى مصالح الأمن ، حيث تعامل المحققون مع أقوال هذه المراهقة المغربية بكل جدية، ليتم تقديم الأبوين إلى المحاكمة بتهمة الشطط في استعمال وسائل التأديب في حق ابنتهما، قبل أن تتم إدانتهما يوم أمس الأربعاء من قبل المحكمة بثمانية أشهر سجنا موقوفة التنفيذ.