رسميا...هذه هي الحصيلة النهائية لحادث انقلاب حافلة بأبي الجعد

نورالدين ثلاج من خريبكة :

قال مدير المستشفى الإقليمي بخريبكة، سليمان الجوراني، إن الحصيلة النهائية لحادث انقلاب حافلة لنقل الركاب ضواحي مدينة أبي الجعد زوال أمس الأربعاء 14 دجنبر بلغت 63 جريحا تفاوتت خطورة إصابتهم ونوع التدخل الطبي اللازم.

مدير مستشفى الحسن الثاني كشف في تصريح للجريدة أن المستشفى الاقليمي استقبل 45 حالة خطيرة تنوعت بين الكسر بمختلف مناطق الجسد وإصابات على مستوى الرأس و الوجه و القفص الصدري استدعت منها خمس حالات التنقل على وجه السرعة صوب المستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، فيما تم الاحتفاظ بـ18 حالة تحت المراقبة الطبية، في الوقت الذي غادرت فيه 22 حالة المستشفى بعد تلقيها العلاجات الأساسية .

وأضاف الجوراني أن إدارة المستشفى بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية استنفرت كل أطقمها الطبية وشبه الطبية من أطباء متخصصين في جراحة الرأس والدماغ، الإنعاش، وجراحة العظام، سهروا على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، في الوقت الذي تم تطعيم الفريق الطبي المتواجد بمستشفى محمد السادس بأبي الجعد بأطباء من خريبكة للإشراف على الحالة الصحية لـ 18 مصابا بجروح طفيفة.