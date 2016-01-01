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مأساة...طفل في 11 ينتحر بالدار البيضاء بسبب والدته وأخته

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مأساة...طفل في 11 ينتحر بالدار البيضاء بسبب والدته وأخته

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت مصادر محلية بالدار البيضاء عن واقعة انتحار مأساوية كان بطلها طفل في 11 من عمره بعدما أقدم أمس الأربعاء على الانتحار شنقا بمنزل عائلته بالمدينة القديمة.

ذات المصادر أكدت أن الراحل كان يعاني من وضع نفسي متدهور بسبب سمعة والدته وأخته السيئة واللتان يعرف جميع الجيران امتهانهما للدعارة داخل المنزل الذي يقطنون فيه.

وأضافت المصادر أن سخرية أقرانه المتواصلة منه والإهانات التي يسمعها يوميا خاصة وأن أخته الشابة حامل وهي عازبة دفعته إلى وضع حد لحياته.

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