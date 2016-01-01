هدشي بزاف... سيارة "بيكوب" تصدم دراجة صينية الصنع وتقتل صاحبها وترسل صديقه للمستعجلات
أخبارنا المغربية : جمال مايس
يبدو أن حرب الطرق والدراجات الصينية الصنع لا تنتهي ، فقد ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير مميتة وقعت ليلة الأربعاء بالنقطة السوداء بأولاد ركيعة اقليم الفقيه بن صالح، حيث صدمت سيارة فلاحية "بيكوب" دراجة نارية من نوع سي 90 ، كان على متنها شابين ينحذران من الفقيه بن صالح كانا عائدين من بني ملال .
وحسب المصدر ل"أخبارنا" فالحادثة خلفت اصابات بليغة في صفوف راكبي الدراجة النارية ، حيث لقي أحدهما مصرعه على الفور ، فيما أصيب رفيقه بجروح خطيرة ،نقل على إثرها الى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال .
هذا وحصدت الطرق خلال أقل من شهرين عدة قتلى في صفوف الدراجات النارية ببني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال فاق عددهم 20 ضحية.
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