نقل إسباني مضطرب نفسيا من مستشفى الأمراض العقلية ببني ملال إلى إسبانيا !
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن والد الاسباني المختل حل بمدينة بني ملال أول أمس ،والتقى بابنه بقسم الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث وجده في حالة مرضية متدهورة ، وقام بالاجراءات اللازمة ونقل ابنه الذي يعاني من اضطراب نفسي أمس إلى مدينة أليكانتي الاسبانية عبر الطائرة .
وحسب مصادر ل"أخبارنا" فالشاب الاسباني كان على علاقة بفتاة تنحذر من الفقيه بن صالح ، ومن المرجح أن يكون قد تناول سحرا أو شيء من هذا القبيل ،مما جعله يفقد عقله ويتوه بالشوارع ، ويعيش حياة التشرد ، حيث تدخل بعض المواطنين فنقلوه الى المستشفى الجهوي ببني ملال.
من جهتهم سخر رواد الفيسبوك من الطريقة التي تعامل بها المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث أعطى عناية كبيرة للمريض الاسباني ، ولم يطرده في الشارع كما يفعل مع المختلين والمضطربين نفسيا من أبناء الشعب المغاربس.
ودعى حقوقيين ادارة المستشفى بأن تتعامل مع المختلين والمضطربين نفسيا من المغاربة بنفس الطريقة وأن لا تكيل بمكيالين .
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