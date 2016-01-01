لايصدق...مجهولون "يختطفون" جثمان أحد أشهر الأولياء الصالحين بطنجة (شاهد الصورة)

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أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت مواقع إخبارية محلية بطنجة عن واقعة سرقة غير مسبوقة تعرض لها ضريح الولي الصالح "سيدي الغزواني بن عبد الله البقال" المعروف محلية بسيدي بوعراقية والكائن بوسط المدينة.

ذات المصادر قالت أن القيمين على الضريح تفاجؤوا اليوم عند زيارتهم للقبر من أجل تقديم "الهدية" بكونه منبوشا بالكامل ولا أثر للجثمان داخله.

هذا وقد تقدم القيمون بشكاية إلى المصالح الأمنية من أجل كشف ملابسات الحادث الذي لازال الهدف منه مجهولا لحدود الساعة.

صورة حقيقية