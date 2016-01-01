عصابة "جميلات الأوطوسطوب" تقع في قبضة الأمن بسلا وهكذا كن يسطون على ضحاياهن
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
تمكنت عناصر الأمن بسلا أخيرا من تفكيك العصابة الإجرامية التي "كشطت" مجموعة من سائقي السيارات الذين يرتادون المقطع الطرقي الرابط بين سلا والرباط.
وحسب يومية الأخبار في عددها ليوم غد، فإن العصابة تتكون من 4 فتيات حسناوات، كن يعتمدن على جمالهن وفتنتهن من أجل دفع السيارات إلى التوقف وحملهن في طريقها، وهناك تتم عملية السرقة.
هذا وقد وجهت للموقوفات تهم تتعلق بالتحريض على الفساد والسرقة لتتم إحالتهن على سجن الزاكي بسلا.
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