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بالفيديو .. "شفار" يستعمل خدعة "الناموسة وخفة اليد" ويسرق هاتفا نفيسا من محل تجاري

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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بالفيديو .. "شفار" يستعمل خدعة "الناموسة وخفة اليد" ويسرق هاتفا نفيسا من محل تجاري

أخبارنا المغربية : جمال مايس

يتم تداول فيديو على الواتساب وشبكات التواصل الاجتماعي ، لشاب داخل محل تجاري لبيع الأجهزة الالكترونية ببني ملال ، حيث لجأ إلى حيلة غريبة ترتكز على تمويه الزبناء وصاحبة المحل بأن باعوضة أو ذبابة تقلق راحته ، واغتنم الفرصة وسرق هاتف نقال من النوع النفيس بطريقة احترافية دون أن ينتبه له أحد ،ثم غادر المحل .

صاحبة المحل وفي حديثها مع شخص أكدت له أنها انخدعت بمظهره الأنيق ، ولم تعتقد أبدا بأنه يمتهن السرقة .

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