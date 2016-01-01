بالفيديو .. "شفار" يستعمل خدعة "الناموسة وخفة اليد" ويسرق هاتفا نفيسا من محل تجاري
أخبارنا المغربية : جمال مايس
يتم تداول فيديو على الواتساب وشبكات التواصل الاجتماعي ، لشاب داخل محل تجاري لبيع الأجهزة الالكترونية ببني ملال ، حيث لجأ إلى حيلة غريبة ترتكز على تمويه الزبناء وصاحبة المحل بأن باعوضة أو ذبابة تقلق راحته ، واغتنم الفرصة وسرق هاتف نقال من النوع النفيس بطريقة احترافية دون أن ينتبه له أحد ،ثم غادر المحل .
صاحبة المحل وفي حديثها مع شخص أكدت له أنها انخدعت بمظهره الأنيق ، ولم تعتقد أبدا بأنه يمتهن السرقة .
شاشة أخبارنا
أورانج تكشف النقاب عن عرض جديد سيحطم أسعار "الفورفيات" بالمغرب
أخبارنا المغربية : سناء الوردي أماطت شركت أورانج للاتصالات اليوم عن تفاصيل عروضها الجديدة والتي من شأنها أن تحطم أسعار الفورفيات المعروضة حاليا في السوق الوطنية. العرض ... تفاصيل أكثر
- مغربي يخطف لقب أفضل طباخ في أضخم برنامج مسابقات طبخ عربي "توب شيف" وهذا ما حصل عليه
- عاجل: الوزير بوليف يفي بوعده و يزف خبرا سعيدا لأصحاب الدراجات النارية والثلاثية العجلات
- المغرب يفوز بعضوية الاتحاد الإفريقي .. و زوما رئيسة المفوضية الأفريقية تمتنع عن إعلانه !
- هذا مصير المتهمين في سرقة سيارة عمة الملك بالرباط
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟