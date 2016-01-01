قتيلان و3 جرحى في حادث سير بالبروج
نورالدين ثلاج من سطات :
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة سير وقعت، مساء أمس الأربعاء 14 دجنبر، على مشارف مدينة البروج التابعة لإقليم سطات، بين سيارة خفيفة وشاحنة تسير فى الاتجاه المعاكس.
ووفق مصادر محلية، فإن الضحية الأولى فارق الحياة على الفور، فيما لفظ الثاني أنفاسه وهو في طريقه للمستشفى.
وقالت ذات المصادر إن السيارة الخفيفة كانت تقل خمسة أشخاص كانوا في طريق عودتهم لمدينة أزيلال بعد قضاء مهمة بمدينة سطات، حيث فاجأتهم شاحنة كبيرة لم تترك للسائق وقتا لتفاديها ، فكان الإصطدام.
وقد تم فتح تحقيق في الحادث من طرف مصالح الدرك لتحديد المسوؤليات و الملابسات.
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