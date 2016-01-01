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هذا ما قضت محكمة البيضاء في حق موثقة احتالت على مائتي ضحية بعقود مزورة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا ما قضت محكمة البيضاء في حق موثقة احتالت على مائتي ضحية بعقود مزورة

أخبارنا المغربية 

بلغ مجموع الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، زوال أمس الأربعاء في ملف الموثقة المتابعة في حالة سراح إلى جانب شقيقها وشخصين آخرين 17 سنة.

و قضت هيئة المحكمة في حق الموثقة "س ك"، المتابعة في حالة سراح بخمس سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق شقيقها الفار إلى ايطاليا والمتابع غيابيا، فيما أدين شريكاها: الأول بثلاث سنوات حبسا نافذا والثاني بأربع سنوات، وهما المتورطين في جلب الزبائن الذين بلغ عددهم قرابة 200 ضحية، وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى ومنحهما تعويضات مالية للمتضررين.

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