الرئيسية | حوادث وقضايا | حرس الحدود المغربي يطلق النار بالشريط الحدودي الشرقي مع الجزائر

حرس الحدود المغربي يطلق النار بالشريط الحدودي الشرقي مع الجزائر

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حرس الحدود المغربي يطلق النار بالشريط الحدودي الشرقي مع الجزائر

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

شهدت المنطقة الحدودية المعروفة باسم أهل أنجاد بوجدة إطلاق الجيش المغربي لأعير نارية بعدما تم رصد مجموعة من المهربين الجزائريين الذين كانوا يعتزمون اختراق الحدود بطريقة غير شرعية من أجل الوصول إلى الجانب المغربي.

مصادر محلية أكدت أن جنديا مغربيا كان مكلفا بالحراسة أطلق 9 رصاصات في اتجاه المهربين الذين كانوا محملين بمواد ممنوعة يرجح أنها أقراص مهلوسة، الشيء الذي اضطرهم إلى العودة من حيث أتوا.

هذا ويشهد الشريط الحدودي الشرقي خاصة قرب مدينة وجدة محاولات اختراق يومية حيث ينشط التهريب بين الجانبين.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات