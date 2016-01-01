حرس الحدود المغربي يطلق النار بالشريط الحدودي الشرقي مع الجزائر
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
شهدت المنطقة الحدودية المعروفة باسم أهل أنجاد بوجدة إطلاق الجيش المغربي لأعير نارية بعدما تم رصد مجموعة من المهربين الجزائريين الذين كانوا يعتزمون اختراق الحدود بطريقة غير شرعية من أجل الوصول إلى الجانب المغربي.
مصادر محلية أكدت أن جنديا مغربيا كان مكلفا بالحراسة أطلق 9 رصاصات في اتجاه المهربين الذين كانوا محملين بمواد ممنوعة يرجح أنها أقراص مهلوسة، الشيء الذي اضطرهم إلى العودة من حيث أتوا.
هذا ويشهد الشريط الحدودي الشرقي خاصة قرب مدينة وجدة محاولات اختراق يومية حيث ينشط التهريب بين الجانبين.
شاشة أخبارنا
موريتانيا تعلن الحرب على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا
أخبارنا المغربية : أعلنت موريتانيا الحرب على مشروع الغاز الذي وقعه المغرب مع نيجيريا في الأيام الأخيرة، إذ لم تكتف الجارة بإشعال فتيل الحرب على الحدود ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟