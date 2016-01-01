مشا فيها...مديرية الحموشي تحقق ما أحد ضباطها بعد ارتكابه حادثة سير كشفت المستور
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
أياما عصيبة تنتظر ضابط شرطة عامل بمدينة سلا بعدما قررت المديرية العامة للأمن الوطني فتح تحقيق معمق معه إثر ارتكابه لحادثة سير قرب المهدية في الساعات الأولى من يوم أمس الخميس.
مديرية الحموشي تحركت بعدما تبين لها أن سبب ارتكاب عنصرها لحادثة السير التلقائية راجع إلى الإفراط في شرب الخمر والسياقة بسرعة جنونية مما جعل السيارة تنحرف عن مصارها وتصطدم بمحيط الطريق.
كما أن الحادث كشف ارتكاب الضابط لمخافة مهنية تتمثل في مغادرة دائرة عمله دون إذن من الإدارة التي يعمل بها، الشيء الذي قد يعجل بتوقيع عقوبات تأديبية في حقه .
شاشة أخبارنا
موريتانيا تعلن الحرب على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا
أخبارنا المغربية : أعلنت موريتانيا الحرب على مشروع الغاز الذي وقعه المغرب مع نيجيريا في الأيام الأخيرة، إذ لم تكتف الجارة بإشعال فتيل الحرب على الحدود ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟