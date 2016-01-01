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مشا فيها...مديرية الحموشي تحقق ما أحد ضباطها بعد ارتكابه حادثة سير كشفت المستور

بواسطة أخبارنا المغربية 7 دقيقة مضت
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مشا فيها...مديرية الحموشي تحقق ما أحد ضباطها بعد ارتكابه حادثة سير كشفت المستور

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أياما عصيبة تنتظر ضابط شرطة عامل بمدينة سلا بعدما قررت المديرية العامة للأمن الوطني فتح تحقيق معمق معه إثر ارتكابه لحادثة سير قرب المهدية في الساعات الأولى من يوم أمس الخميس.

مديرية الحموشي تحركت بعدما تبين لها أن سبب ارتكاب عنصرها لحادثة السير التلقائية راجع إلى الإفراط في شرب الخمر والسياقة بسرعة جنونية مما جعل السيارة تنحرف عن مصارها وتصطدم بمحيط الطريق.

كما أن الحادث كشف ارتكاب الضابط لمخافة مهنية تتمثل في مغادرة دائرة عمله دون إذن من الإدارة التي يعمل بها، الشيء الذي قد يعجل بتوقيع عقوبات تأديبية في حقه .

 

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