فاجعة كازا كادت تتكرر... رجل شهم ينقذ فتاة من هجوم مشرملين ويتعرض لاصابات من طرفهما

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن فاجعة الدار البيضاء كادت تتكرر ببني ملال ، فمساء أمس الخميس اعترض لصين فتاة كانت في طريقها بشارع الحسن الثاني قرب حي عياط ، وحاولا سلبها حقيبتها وهاتفها النقال ، إلا أن رجلا شهما ينحذر من أعالي جبال بني ملال ، تدخل على وجه السرعة ، وانقذ الضحية من أيدي الجناة ودافع عنها بكل شراسة .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فاللصان لم يستسيغا ما فعله الرجل فيهما ، فانقضا عليه وأبرحاه ضربا ، وأصاباه بحجارة على مستوى وجه وظهره ، ولولا الألطاف الإلاهية للقي حتفه جراء الاعتداء الخطير.

هذا وسقط الرجل بجانب سور الشارع متأثرا من شدة الام الاصابة ، وتجمهر عليه المواطنين ،وحلت فرقة من الصقور مشطت المكان في محاولة للقبض عن الجناة ، فيما جرى استدعاء سيارة اسعاف من أجل نقل الرجل للمستعجلات لتلقي العلاج ،حيث نجى بأعجوبة من موت محقق.