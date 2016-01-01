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الإيقاع بـ 6 أشخاص يحترفون النصب الالكتروني من بينهم تلميذ

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 16 دقيقة مضت
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الإيقاع بـ 6 أشخاص يحترفون النصب الالكتروني من بينهم تلميذ

 نورالدين ثلاج من خريبكة :

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للشرطة القضائية بخريبكة من توقيف 6 أشخاص بتهمة النصب والابتزاز عبر الأنترنيت من بينهم تلميذ يبلغ من العمر 20 سنة.

وحجزت الفرقة ثلاثة حواسيب وثلاثة هواتف نقالة بغرض التدقيق في محتوياتها، والتي كان يستعين بها الموقوفون في الإيقاع بضحاياهم عبر الشبكة العنكبوتية وابتزازهم في مبالغ مالية مهمة.

ووفق معطيات الجريدة، فإن وكيل الملك بابتدائية خريبكة أمر بوضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، خاصة وأنهم كانوا موضوع مذكرة بحث وطنية.

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