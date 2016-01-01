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لجنة تفتيش تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي تطيح ب 7 دركيين بعد اكتشاف تلاعبات خطيرة

بواسطة أخبارنا المغربية 17 دقيقة مضت
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لجنة تفتيش تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي تطيح ب 7 دركيين بعد اكتشاف تلاعبات خطيرة

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر مطلعة أن تقريرا صادرا عن لجنة تفتيش تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي تسبب في توقيف7 دركيين بإقليم تاونات قبل أن تتم إحالتهم على القضاء وذلك بسبب تورطهم في اختلالات مهنية وصفت بالخطيرة.

وحسب ذات المصدر، فإن لجنة التفتيش وقفت على تجاوزات بالجملة تمثلت في ابتزاز موقوفين والتحقيق معهم دون إدراج المحاضر في السجلات الرسمية الشيء الذي يخالف الضوابط المعمول بها داخل جهاز الدرك الملكي

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