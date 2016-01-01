معطيات جديدة بخصوص الحريق المهول الذي أتى على 25 محل تجاري بالحي المحمدي
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
شب صبيحة هذا اليوم السبت ، حريق مهول بقيسارية الحي المحمدي التابع ترابيا لعمالة الحي المحمدي – عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
المصادر ذاتها ، أكدت أن النيران التهمت عددا من المحلات التجارية منذ الساعة الرابعة إلى حدود الساعة السادسة ، تعود أسبابها إلى وقوع تماس كهربائي بأحد المحلات المتخصصة في بيع مواد لاصقة تستعمل في صناعة الأحذية، وهي مواد سريعة الإشتعال، في غياب صاحب المحل الذي يتواجد حاليا بأحد المصحات الخاصة للعلاج من مرض ألم به مؤخرا.
وعلى الفور ، انتقلت مختلف المصالح الأمنية، من رجال السلطة، و فرقة الوقاية المدنية إلى عين المكان ، حيث وجدت صعوبة بالغة في إخماد ألسنة النيران، بمساهمة ساكنة الجوار التي تجندت لإطفاء الحريق ، و لحسن الحظ فالحادث لم يسجل أي ضحايا في الأرواح، في وقت كانت الخسائر المادية فظيعة ، بعد أن أتى الحريق على 25 محلا تجاريا بالكامل و 10 محلات بشكل جزئي.
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