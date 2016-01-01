فتاة تحاول الإنتحار بسبب تراجع خطيبها عن الزواج بها

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

قامت فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، أمس الجمعة ، بإشعال النار في جسدها، بمنزل أسرتها المتواجد في حي بالدشيرة الجهادية، نواحي إنزكان،

و وفق مصادر محلية، فإن الشابة ترقد حاليا بقسم العناية المركزة في المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعدما أصيبت بحروق خطيرة في أغلب أنحاء جسدها.

و كشفت ذات المصادر أن سبب اقدام الفتاة على هذا التصرف ربما يكون مرتبطا بتراجع خطيبها عن الزواج بها ، حيث اقتنت كمية من البنزين ليلة الجمعة، و ولجت مرحاض البيت وأقدمت على إحراق جسدها بداخله.

و بعد تفطنهم أهلها إلى الحادث ، ساعوا الى الاتصال بسيارة الإسعاف من أجل انقاذ حياة ابنتهم .