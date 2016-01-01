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خطير...سائق سيارة أجرة يختطف إحدى زبوناته ويغتصبها والأمن يمشط الدار البيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 11 دقيقة مضت
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خطير...سائق سيارة أجرة يختطف إحدى زبوناته ويغتصبها والأمن يمشط الدار البيضاء

 

أخبارنا المغريية : العربي المرضي

عاشت فتاة بيضاوية في مقتبل العمر يوما مأساويا بعدما قادها حظها العاثر إلى الركوب مع سائق تاكسي ليس أهلا للثقة مما كان له عواقب وخيمة.

الضحية ركبت سيارة الأجرة انطلاقا من شارع الشجر نحو مقر سكنها لكنها فوجئت بالسائق يأخذ طريقا آخر وعند استفساره أوهمها أنه سيقل زبونة أخرى في انتظاره ، لتجد نفسها بإحدى النقط السوداء بالدار البيضاء ألا وهي منطقة لافيراي.

السائق استغل خلو المنطقة وقام باغتصاب ضحيته بالقوة قبل أن يتركها هناك ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

الضحية تقدمت ببلاغ للمصالح الأمنية والتي حركت عناصرها بهدف تحديد هوية سيارة الأجرة وسائقها .

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