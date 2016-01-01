هجوم على دار للطالبة من طرف ستة شبان وذعر وهلع في صفوف النزيلات
أخبارنا المغربية - جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن دار الطالبة بمركز تفرت نايت حمزة اقليم ازيلال تعرضت ليلة السبت الأحد ،إلى هجوم من طرف ستة شبان كانوا في حالة غير طبيعية ،ورشقوا النزيلات بالحجارة وخربوا الانارة العمومية وتسببوا لهن في حالة من الخوف والذعر .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد جرى التعرف على هوية احد المعتدين الذي ينحذر من المنطقة ، وتم الاتصال برجال الدرك الملكي من أجل فتح بحث في الموضوع.
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