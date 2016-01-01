الرئيسية | حوادث وقضايا | خاص... رجال الخيام يعتقلون شابين يشتبه في علاقتهما بتنظيم "داعش"

خاص... رجال الخيام يعتقلون شابين يشتبه في علاقتهما بتنظيم "داعش"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خاص... رجال الخيام يعتقلون شابين يشتبه في علاقتهما بتنظيم "داعش"

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

 

أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن رجال المكتب المركزي للابحاث القضائية ومكافحة الارهاب ، حلوا فجر اليوم الأحد بمدينة بني ملال ، واعتقلوا شابين أحدهما من حي قصر غزافات والثاني من حي أوربيع .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالموقوفان يشتبه في ارتباطهما بإحدى الجماعات الارهابية ، ومن المتوقع أن يكونا قد قدما ولاءهما لتظيم "داعش" الارهابي .

 
مجموع المشاهدات: 646 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات