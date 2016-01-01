خاص... رجال الخيام يعتقلون شابين يشتبه في علاقتهما بتنظيم "داعش"
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن رجال المكتب المركزي للابحاث القضائية ومكافحة الارهاب ، حلوا فجر اليوم الأحد بمدينة بني ملال ، واعتقلوا شابين أحدهما من حي قصر غزافات والثاني من حي أوربيع .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالموقوفان يشتبه في ارتباطهما بإحدى الجماعات الارهابية ، ومن المتوقع أن يكونا قد قدما ولاءهما لتظيم "داعش" الارهابي .
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