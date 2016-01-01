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شرطي مغربي يوجه رسالة الى الحموشي عبر موقع جزائري

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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شرطي مغربي يوجه رسالة الى الحموشي عبر موقع جزائري شرطي مغربي يوجه رسالة الى الحموشي عبر موقع جزائري

أخبارنا المغربية : 

نشر موقع " الجزائر تايمز " رسالة موجهة إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قال أنها من طرف موظف شرطة مغربي ، يطالب بفتح تحقيق نزيه بشأن ما وصفه بـ " العزل التعسفي " الذي تعرض له من الوظيفة العمومية.

و جاء في رسالة الشرطي السابق المنشورة على الموقع المذكور :

موضوع شكايتي و تظلمي : مغربي الجنسية كنت اعمل موظف شرطة برتبة حارس امن ؛ رقم تأجيري: 1429015 ؛ و في يوم 10 يوليوز 2016 تعرضت للاعتقال و التقديم للنيابة العامة بتهمة " السكر العلني و اهانة موظفين " هكذا تمت ادانتي من طرف القضاء بالمحكمة الابتدائية بطنجة ب 5 اشهر حبسا نافذة معللا اصداره لهذا الحكم الجائر في حقي بكوني نعتت موظفي الامن بانهم مجموعة من المفسدين يتسترون على الجريمة و المجرمين... ؛

و بتاريخ 14 شتنبر 2016 ابقت محكمة الاسثئناف الابتدائية على شهرين حبسا نافذة كنت قد قضيت شهرين و اربعة ايام هكذا عانقت الحرية في نفس اليوم و ما يدل على ان الحكم جائر و ظالم يكرس قضاء التعليمات و اللاإستقلالية للمؤسسة القضائية هو كوني ادليت بشواهد طبية تثبت اني مريض نفسانيا و استعمل ادوية حيث اتابع مع اخصائي في الامراض النفسية و العقلية بمستشفى الرازي بطنجة و لم يحيلوني على الخبرة التي يخولها لي  ( المشرع  ) كما ان النيابة العامة لم تفتح تحقيق في تصريحي امامها اني لم اسب و لم اشتم احد من المشتكين المزعومين بل نعتت و لاية امن طنجة بأنهم مجموعة من المفسدين يتسترون على الجريمة و المجرمين كل هذا لم يشفع لي و تمت ادانتي ؛

وفي يوم 28 نونبر توصلت بقرار العزل من الوظيفة العمومية دون حسيب و لا رقيب و لم اعرف الى حد الساعة كيف اقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على هذا القرار التعسفي متجاهلة حالتي الصحية و المرضية و هي على علم بذلك و كون القانون الاساسي للوظيفة العمومية يخول لي الرجوع لمزاولة عملي لان الحكم الجائر الصادر في حقي لم يتجاوز 3 اشهر حبسا نافدة... اخواني في "الجزائر تايمز" ساعدوني في ايصال صوتي للجميع من اجل احقاق الحق و فضح الفساد الذي ينخر الإدارة المغربية و ما الى غير ذلك ...

 

 
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