"ماتقيش ولدي" تدخل على الخط في قضية اغتصاب طفل يبلغ سنتين داخل حضانة بطنجة و هذا ما قررته !

أخبارنا المغربية : عادل الوزاني

قررت منظمة "ماتقيش ولدي" تبني ملف الطفل الذي تعرض للاغتصاب مؤخرا داخل حضانة بطنجة ، و ستمثل مصلحة الضحية وأسرته.

و أضافت المنظمة في بلاغ بهذا الخصوص ، أنها " تتجه إلى المسؤولين للضرب بقوة على يد هذه الوحوش البشرية التي اعتدت وتعتدي على أطفال قاصرين، كما تتوجه إلى القضاء لقول كلمة تنصف هؤلاء الضحايا وذويهم وتشدد في العقوبة على الجناة من هذا النوع ".

و أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة ، بوضع مسير دار للحضانة رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق في قضية هتك عرض طفل لا يتجاوز عمره سنتين .

و حسب مصادر اعلامية ، تعود وقائع الاعتداء الجنسي إلى يوم الجمعة ، عندما انتبهت والدة الطفل لصياح ابنها الذي انتابته حالة بكاء هيستيرية، بسبب معاناته من آلام و أوجاع على مستوى البطن و الدبر.

و بعد نقله الى مصحة خاصة ، تبين أن آلام ناجمة عن تعرضه لاعتداء جنسي حيث اكتشف الطبيب وجود بعض من الحيوانات المنوية في دبر الطفل، جرى نقل عينات منها من لدن عناصر الشرطة العلمية إلى المختبر الوطني بالرباط من أجل إجراء تحليلات عليها .

و ذكرت ذات المصادر أن الشخص الموقوف ينكر أن تكون له أي علاقة بالحادث .