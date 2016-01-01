القبض على مغربية بالكويت بتهمة غريبة !

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

ألقت الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالكويت ، القبض على مندوب مصري ووافدة مغربية ووافد سوري للتحقيق معهم في قضية تزوير شديدة الغرابة.

و حسب موقع "الأنباء" الكويتي ، تبين ان المتهمين الثلاثة ارتكبوا عمليات تزوير فاضحة بدأت باستخراج سمة زيارة باسم شاب وبعد استخراج الفيزا جرت عملية تزوير ليتحول الشاب إلى انثى نظرا لأن الأمور تكون واضحة في المطار.

وذكر مصدر امني ان المندوب المصري أخذ مقابل هذه الخدمة مبلغ 1000 دينار لتسهيل دخول الفتاة البلاد.

و كشف الوافد السوري انه كان في زيارة الى المغرب وتعرف على المغربية وخطط لأن يرتبط بها فدعاها وأنه لا علاقة له بالتزوير وكل ما صدر عنه انه طلب من الوافد المندوب خدمة بمقابل.

بالمقابل، صرحت الوافدة المغربية انها لا علاقة لها بكل عمليات التزوير تلك وأنها ترتبط بعلاقة حب مع السوري والذي وجه لها دعوة لزيارة الكويت فلبت الدعوة.

و بحسب مصدر امني ، فإن معلومات كشفت ان مندوبا مصريا ارتكب تزويرا فاضحا، اذ استطاع استخراج فيزا زيارة باسم شاب مغربي وقام عن طريق التزوير بتحويل المسمى من ذكر إلى أنثى، لتتمكن الوافدة من الدخول.

هذا ، و جرى الاستماع اولا الى المندوب والذي قال ان وافدا سوريا طلب منه ان يدخل صديقته المغربية البلاد ونظرا لصعوبة بل استحالة ان يتم ادخال فتاة مغربية كزيارة خاصة فإنه توصل الى خدعة بان يسجل الفتاة باعتبارها ذكرا في مستندات الزيارة وما ان تسلم اذن الزيارة حتى بدل المسمى من ذكر الى انثى.