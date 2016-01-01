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حصري... "البسيج" يعتقل ثلاثة شبان مشتبه في انتمائهم ل"داعش"

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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حصري... "البسيج" يعتقل ثلاثة شبان مشتبه في انتمائهم ل"داعش"

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية ومكافحة الإرهاب ، داهمت فجر أمس الأحد منزلا بجماعة أولاد سعيد الواد إقليم بني ملال ، وأوقفت شابا يشتبه في انتمائه لاحدى الجماعات الارهابية ، وقد تكون له علاقة مع تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

ووفق المصدر ل" أخبارنا" فعناصر الأمن قاموا بتفتيش المنزل ،وحجزوا هاتفا نقالا كان لدى الشاب .

 وأكدت مصادر موثوقة ل"أخبارنا" أن الشاب كان تجمعه علاقة صداقة بشاب يقطن بجواره جرى اعتقاله هو الاخر منذ أشهر على خلفية انتمائه لتنظيم "داعش".

هذا واعتقلت عناصر المكتب المركزي فجر أمس أيضا شابين ينحدران من بني ملال ،للاشتباه في انتمائهمها لتنظيم "داعش".

وتأتي هذه العمليات الاستباقية لرجال الخيام من أجل مكافحة الارهاب واحباط العمليات التخريبية التي يعمل الارهابيون على تنفيذها داخل المغرب.

جدير بالذكر أن المواطنين يشيدون بهاته التدخلات الأمنية ويستحسنون مجهودات الأمن للسهر على أمن وسلامة الوطن.

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