مواطنون يوثقون مشهد شاب مضروب ب"جنوية" من الحجم الكبير ، بقيت عالقة في ظهره وهو يتحدث!
أخبارنا المغربية : جمال مايس
يتم تداول فيديو صادم عبر الواتساب وبعض الصفحات الفيسبوكية ، يوثق مشهد شاب جالس على صندوق خشبي وسكين من الحجم الكبير مغروسة في ظهره وبقيت عالقة .
وحسب ما تداوله الفيسبوكيين فالشاب تعرض للضرب من طرف لصوص بالحي المحمدي بالدار البيضاء ثم لاذوا بالفرار .
ولحد الان لم تخرج المديرية العامة للامن الوطني بأي توضيح ومن المنتظر أن توضح حقيقة ما وقع لهذا الشاب .
و نعتذر عن عدم ادراج الفيديو بسبب قساوة المشاهد .
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