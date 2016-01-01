مواطنون يوثقون مشهد شاب مضروب ب"جنوية" من الحجم الكبير ، بقيت عالقة في ظهره وهو يتحدث!

أخبارنا المغربية : جمال مايس

يتم تداول فيديو صادم عبر الواتساب وبعض الصفحات الفيسبوكية ، يوثق مشهد شاب جالس على صندوق خشبي وسكين من الحجم الكبير مغروسة في ظهره وبقيت عالقة .

وحسب ما تداوله الفيسبوكيين فالشاب تعرض للضرب من طرف لصوص بالحي المحمدي بالدار البيضاء ثم لاذوا بالفرار .

ولحد الان لم تخرج المديرية العامة للامن الوطني بأي توضيح ومن المنتظر أن توضح حقيقة ما وقع لهذا الشاب .

و نعتذر عن عدم ادراج الفيديو بسبب قساوة المشاهد .