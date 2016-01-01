الرئيسية | حوادث وقضايا | مواطنون يوثقون مشهد شاب مضروب ب"جنوية" من الحجم الكبير ، بقيت عالقة في ظهره وهو يتحدث!

مواطنون يوثقون مشهد شاب مضروب ب"جنوية" من الحجم الكبير ، بقيت عالقة في ظهره وهو يتحدث!

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مواطنون يوثقون مشهد شاب مضروب ب"جنوية" من الحجم الكبير ، بقيت عالقة في ظهره وهو يتحدث! مواطنون يوثقون مشهد شاب مضروب ب"جنوية" من الحجم الكبير ، بقيت عالقة في ظهره وهو يتحدث!

أخبارنا المغربية : جمال مايس 

يتم تداول فيديو صادم عبر الواتساب وبعض الصفحات الفيسبوكية ، يوثق مشهد  شاب جالس على صندوق خشبي وسكين من الحجم الكبير مغروسة في ظهره وبقيت عالقة .

وحسب ما تداوله الفيسبوكيين فالشاب تعرض للضرب من طرف لصوص بالحي المحمدي بالدار البيضاء ثم لاذوا بالفرار .

ولحد الان لم تخرج المديرية العامة للامن الوطني بأي توضيح ومن المنتظر أن توضح حقيقة ما وقع لهذا الشاب . 

و نعتذر عن عدم ادراج الفيديو بسبب قساوة المشاهد .

 
مجموع المشاهدات: 2230 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات