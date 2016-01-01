قنينة غاز ترسل أسرة بكاملها إلى المستشفى بوادي زم
نورالدين ثلاج من خريبكة :
أدى انفجار قنينة غاز صغيرة، زوال اليوم الاثنين 19 دجنبر بمدينة وادي زم، إلى إصابة عائلة مكونة من أربعة أفراد بحروق متفاوتة الخطورة.
وقالت مصادر الجريدة، فإن الانفجار وقع أثناء انهماك الأم في إعداد كعام الغداء للزوج والأبناء، حيث أصيب أفراد الأسرة بحروق متفاوتة الخطورة .
وقد هرعت المصالح المعنية، من سلطة محلية ورجال الوقاية المدنية لمعاينة المنزل الذي أصيب ببعض الأضرار الطفيفة، فيما ثم نقل أفراد الأسرة إلى إحدى مستشفيات الدارالبيضاء . نظرا لضعف الخدمات الاستشفائية بالمستشفى المحلي محمد الخامس.
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