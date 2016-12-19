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لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد تباشر عملها و هؤلاء أول المستجوبين

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 56 دقيقة مضت
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لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد تباشر عملها و هؤلاء أول المستجوبين

أخبارنا المغربية 

باشرت لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، التي كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد تقدمت بطلب تشكيلها لدى مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، اليوم الاثنين، أولى لقاء اتها مع مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين. 

و قالت صحيفة الأحداث المغربية أن اللجنة، التي كانت تضغط من أجل الشروع في مهامها تزامنا مع عرض مجلس المستشارين لمشاريع قوانين إصلاح التقاعد على البرلمان، قد التقت أمس الاثنين، مع وزير المالية السابق فتح الله ولعلو، فيما ينتظر أن تلتقي، يوم غد الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد والمالية الحالي محمد بوسعيد، قبل أن تلتقي، بعد يوم غد، مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | الامير
المملكة العلوية الشريفة
هذه لجنة صورية فقط و سنسمع أخبارا شحيحة فيما بعد ثم ستخبو هذه العاصفة و سيقتطع من أجرة الموظف 14% كاملة وسنقول العام زين و عفا الله عما سلف و مريضنا ما عندو باس في انتظار ملف آخر و نفس الخطوات السابقة.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/19 - 10:14
2 | كودوسي مجبر
السرقة
الكل يعرف انه لن يقع شيء ولن تكون هناك متابعة كالعادة فقط اجراءات شكلية لامتصاص غضب المواطنين لان رموز الفساد متمكنين من كل شيء ولان العدالة في خبر كان ولان التواطء يحول دون احقاق العدالة ولان المحسوبية والزبونية لن تترك اي حظ للمحاكمة بال فقط سيتم التضحية ان اقتضى الحال بموظفين في أسفل سلاليم المسوءلية
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/19 - 10:26
3 | وديع
ماعندناش الثقة ف اللجان
فين ماتفوح ريحة خانزة من شي مؤسسة عمومية تسايفطو ليها لجنة ،
حنا عَمَّرنا ما شفنا شي لجنة حلّت شي مشكل ، الى الى خدمات تاتقول هذا سرق شحال وهذا دار ف جيبو شحال فقط
أش وقع لمدير والشفارة ديال صوناداك لي ضربو الملايير وغيرهم في مؤسسات اخرى
ولّي تايألم اكثر هما المفتشين ديال الضريبة : تايتحاسبو مع الناس ويمصو الدم ديالهم باش يجمعو لفلوس لولاد الكلاب يديروها في جيوبهم
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/19 - 10:37
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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