لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد تباشر عملها و هؤلاء أول المستجوبين
أخبارنا المغربية
باشرت لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، التي كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد تقدمت بطلب تشكيلها لدى مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، اليوم الاثنين، أولى لقاء اتها مع مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين.
و قالت صحيفة الأحداث المغربية أن اللجنة، التي كانت تضغط من أجل الشروع في مهامها تزامنا مع عرض مجلس المستشارين لمشاريع قوانين إصلاح التقاعد على البرلمان، قد التقت أمس الاثنين، مع وزير المالية السابق فتح الله ولعلو، فيما ينتظر أن تلتقي، يوم غد الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد والمالية الحالي محمد بوسعيد، قبل أن تلتقي، بعد يوم غد، مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
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عدد التعليقات (3 تعليق)
حنا عَمَّرنا ما شفنا شي لجنة حلّت شي مشكل ، الى الى خدمات تاتقول هذا سرق شحال وهذا دار ف جيبو شحال فقط
أش وقع لمدير والشفارة ديال صوناداك لي ضربو الملايير وغيرهم في مؤسسات اخرى
ولّي تايألم اكثر هما المفتشين ديال الضريبة : تايتحاسبو مع الناس ويمصو الدم ديالهم باش يجمعو لفلوس لولاد الكلاب يديروها في جيوبهم
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