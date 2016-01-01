خطير ... تلاميذ يحقنون زميلتهم بحقنة غريبة في العمود الفقري داخل الفصل ونقلها للمستعجلات و"أخبارنا" تكشف تفاصيل مثيرة

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر حقوقية ل"أخبارنا" أن واقعة هزت إحدى المؤسسات التعليمية ببني ملال أمس الاثنين ، حيث قام بعض التلاميذ بحقن تلميذة زميلتهم داخل الفصل بحقنة غريبة في العمود الفقري ،مما تسبب لها في مضاعفات خطيرة ، نقلت على إثرها إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث تخضع فيه للعلاج لحد الان.

وحسب مصادر ل"أخبارنا" فالتلميذة التي تتابع دراستها في المستوى الأولى ثانوي ، أخبرت والدها بما وقع لها بالتفصيل ، حيث قام هذا الأخير بإبلاغ المديرية الاقليمية للتعليم ببني ملال بالواقعة ، وسيضع شكاية لدى وكيل الملك ببني ملال ، رغم أن وساطات تجري في هذه القضية من أجل طي هذا الملف الخطير.

ومن جهة ثانية أوضح مصدر مسؤول بالمديرية الاقليمية للتعليم ل"أخبارنا" أن المديرية فتحت بحثا إداريا في القضية ، واستدعت أب أحد التلاميذ المشتبه في كونه هو من حقن التلميذة ، ولا تزال المؤسسة تنتظر التقرير الطبي وجمع كافة المعطيات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.